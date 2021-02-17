باتشيكو يثير الشكوك بعد غيابة عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإسماعيلي.. تفاصيل

غاب جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإسماعيلي بعد نهايتها وذلك بعد إصابة المترجم الخاص به.

موقع دوت الخليج الإخباري

وجاء إعلان غياب حسني خطاب مترجم جايمي باتشيكو بسبب إصابتة بفيروس كورونا، وكان ذلك هو سبب غياب المدرب عن المؤتمر الخاص بالمباراة لعدم توافر مترجم بديل في هذا التوقيت.

وآثار غياب باتشيكو عن المؤتمر الصحفي للمباراة العديد من الشكوك، كان أولها هو موقف إدارة نادي الزمالك ضد قناة أون تايم سبورتس وبذلك بعدما تم إذاعة تقرير صباح اليوم خاص بمباراة الزمالك والإسماعيلي كان مفاده أن المباراة يحدث فيها تفاوت في النتيجة، وهو ما أغضب مسؤولي الفريقين قبل المباراة، وأعلنت قناة أون تايم سبورت إعتذار رسمي وتحويل المخطئين للتحقيق.

لعب نادي الزمالك تلك المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمي: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما. خط الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو. على الجانب الآخر الإسماعيلي بدأ تلك المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمي: محمد فوزي. خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد. خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي. خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.