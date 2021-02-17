عاجل.. إقالة محمد يوسف من تدريب البنك "الأهلي"

أعلن مجلس إدارة البنك الأهلي، إقالة محمد يوسف عن تدريب الفريق الأول بالنادي عقب تراجع النتائج في الفترة الماضية. وقدم مجلس إدارة البنك الأهلي الشكر لـ محمد يوسف، المدير الفني للفريق الصاعد حديثا، علي الفترة التي قضاها مدرب الأهلي السابق، مع البنك خلال بطولة الدوري المصري الممتاز. وتمنىت إدارة البنك الأهلي التوفيق لمحمد يوسف في مسيرته القادمة، عقب عدم توفيق المدرب مع الفريق في الموسم الحالي. ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار إجتماعا لدراسة السير الذاتية، من أجل إختيار مدير فني جديد للفريق، ولذلك لرغبة مجلس الإدارة القوي في إستمرار البنك الأهلي بين الكبار في الدوري الممتاز. وأنتهت مباراة مصر المقصة والبنك الأهلي بنتيجة هدف نظيف لأبناء الفيوم، في لقاء الدوري المصري من الأسبوع الرابع عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز. ويحتل البنك الأهلي تحت قيادة المدير الفني محمد يوسف وقبل إقالته، المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، من خلال 13 مباراة، فاز فيها مباراة وحيدة ، وخسر5 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وأحرز 10 هدف، وتلقت شباكة 15هدف.

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