وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة السويس وشلمبرجير لوجيكو

وأكد الشرقاوى فى تصريح اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق يأتى ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية فى الانفتاح على مختلف مؤسسات سوق العمل، لتوفير مخرجات قادرة على المنافسة على شتى المستويات محليا وإقليميا ودوليا، معربا عن سعادته بهذه المذكرة، التى تهدف لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لدعم العملية التعليمية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن بنود لتدريب طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة المعاونة، الذين يتم ترشيحهم فى واحدة من كبرى الشركات فى مجال البترول، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الجانب التعليمى للطالب من خلال إقامة ورش عمل عملية.
وقال رئيس جامعة السويس إن المذكرة ستساعد فى استكشاف الأنشطة المختلفة فى عمليات شلمبرجير والحد من الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق الحقيقية، كما ستساعد فى التأكد من أن ثقافة الصحة والسلامة والبيئة مغطاة جيداً إضافة إلى مدى استيعاب الطلاب لأهميتها قبل انخراطهم فى سوق العمل وتقديم شهادات التدريب الصناعى للمتدربين.
تجدر الإشارة إلى أن التوقيع شهد حضور الدكتور عبير شعيب، وعميد كلية هندسة البترول والتعدين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
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