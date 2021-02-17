فيديو: وحدة لم الشمل.. وسيلة الأزهر لرأب صدع الأسر المصرية

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى التقرير التالى، أبرز جهود الوحدة خلال الفترة الماضية، وطريقة عملها. وقال الشيخ معاذ عبد الرحمن، عضو مركز الأزهر للفتوى، إن الأزهر يسعى من خلال هذه الوحدة إلى رأب صدع الأسر المصرية، وحل مشكلتها، موضحا أن التواصل مع الوحدة من خلال الاتصال على رقم 19906 أو التسجيل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

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