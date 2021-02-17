كريم عبد العزيز مع أحمد مكي في بوستر جديد من «الاختيار 2»

نشر الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، بوستر جديدا لمسلسل الاختيار 2، الذى يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وظهر عبد العزيز ومكي جنباً الى جنب في الصورة التي خطفت الأنظار للنجمين، وكتب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة قائلاً "الاختيار 2، رمضان 2021 ان شاء الله".

الاختيار

ويواصل فريق عمل المسلسل التصوير حاليًا فى العديد من الأماكن ما بين المقطم ومدينة الإنتاج الإعلامى وعدد آخر كبير من مواقع التصوير.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، فى شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

مسلسل "الاختيار"، الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.