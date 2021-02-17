قطعة من أوروبا.. شاهد بالفيديو تساقط الثلوج على مدينتي

شهدت مدينتى اليوم الأربعاء، تساقط الثلوج ما شجع الكثير من سكانها على التقاط صور للمشهد الخلاب وسط جمال الطبيعة . ووثق عدد من السكان لحظات تساقط الثلوج بمدينتى وما تحمله من مشاهد إبداعية نادرة من خلق الرحمن.. خاصة تناغم كرات الثلوج وسط الورود وعلى أفرع الأشجار. يذكر أن التخطيط العام لمدينتى راعى وجود مخرات السيول بها كما يوجد أيضا شبكة صرف امطار كاملة مصممة بأعلى تقنيات علمية.

ومخرات السيول تعود للحظة الاولى لتشييد مدينتى حيث كانت موجودة بالفعل فى هذه المنطقة كمخرات طبيعية وعندما تم التفكير فى بناء مدينتى كمدينة عالمية على ارض مصرية تم اتخاذ قرار بالحفاظ على هذه المخرات بتضاريسها الطبيعية، بل تمت اضافة شكل جمالى لها من خلال زرع شجيرات وورود على جانبها باعتبارها مارة وسط المدينة ووسط الفيلات، فبذلك قامت بدورين الاول استيعاب أى سيول مفاجئة والثانى انها جزء اصيل من الشكل الجمالى للمدينة.

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