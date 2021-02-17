انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس اليوم| الأمطار تستمر في ضرب الإسكندرية وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تابع الآن من خلال موقعنا مصر فايف حالة الطقس اليوم..حيث وفقا لما قد أعلنت عنه هيئة الأرصاد المصرية، استمرار اليوم الخميس 18 فبراير حالة الطقس السيئ، على أن تكون شديد البرودة القاهرة وأيضا الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية الغربية، ويكون بارد على مناطق شمال الصعيد والسواحل الشرقية، وأن يكون مائل للبرودة على مناطق جنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء خلال فترة النهار، كما تستمر الرياح حامله الأتربة علي جميع أنحاء البلاد، قد تصل لمرحلة تكوين عاصفه لمناطق شمال الصعيد.

تابع حالة الطقس اليوم 18 فبراير

أما فيما يخص هطول الأمطار، فقد أعلنت كذلك هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أنه من المتوقع هطول أمطار بنسب خفيفة تصل إلى المتوسطة على مناطق(الجيزة-القاهرة-الإسماعليه-القليوبية-الغربية-الشرقية-السويس).

وأضافت الأرصاد بأنه يتوقع هطول أمطار بصوره غزيرة ورعدية وفي بعض الأوقات البرد الشديد لمناطق(الإسكندرية-مرسي مطروح-رشيد-بلطيم-بورسعيد-دمياط-الدقهلية-البحيرة-كفر الشيخ).

وأيضا أضافت أنه يتوقع هطول أمطار بنسبه متوسطه تصل أحيانا إلى غزيرة في مناطق(رأس سدر-العريش-رفح-سانت كاترين)، وكذلك يتوقع هطول أمطار ثلجية على مناطق وسط سيناء.

تحذير الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

حيث قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية والاستشعار عن بعد، عن 4 نصايح وتحذيرات للمواطنين يجب عليهم إتباعها، للحفاظ على صحتهم، في ظل حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد:

1-يجيب على المواطنين عدم تخفيف الملابس.

2-كذلك لا ينصح بالوقوف تحت المظلات الإعلانية وكذلك الأشجار في حاله وجود أمطار رعدية وأيضا رياح شديده.

3-أيضا ينصح بعدم لمس الأعمدة الخاصة بالإنارة.

4-أيضا ينصح لمرضي الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي بعد الخروج من المنزل في حالة الطقس السئ والرياح والامطار الغزيره.

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