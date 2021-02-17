إشادة برلمانية واسعة بعد إعلان زعيم الأغلبية تبرع النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح أسر الشهداء

وجه عددًا من أعضاء مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى زعيم الأغلبية النيابية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، وذلك بعدما تقدم باقتراح يفيد بتبرع النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق دعم الشهداء.

تامر عبدالقادر: صندوق دعم الشهداء أقل ما نقدمه لهم

من جانبه، أثنى عضو مجلس النواب، تامر عبدالقادر، على مقترح زعيم الأغلبية، أشرف رشاد، بشأن اقتطاع مرتبات النواب والتبرع به لصالح صندوق أسر الشهداء، ومصابى وضحايا العلميات الإرهابية والأمنية وأسرهم، مؤكدًا على أنه أقل ما يمكن تقديمه إلى أسر الشهداء.

وأكد عضو مجلس النواب، تامر عبدالقادر، على دعم الدولة لأسر الشهداء، مشيرًا إلى أن الشهداء قدموا أرواحهم فداءًا للوطن، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين يجب أن يبقوا تحت مظلة النواب والدولة دائما.

عزة حسين: زعيم الأغلبية دائمًا يتحدث فى الصائب

النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، أِشادت بمقترح زعيم الأغلبية، قائلة:" دائمًا ما يتحدث فى الصائب، وتقديمه اقتراح بشأن التبرع إلى أسر الشهداء، دليل على رؤية نظر صائبة فهم يستحقون الكثير.

ثروت سويلم: مقترح زعيم الأغلبية يعكس بعد نظره

النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، أكد على أن اقتراح زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يعكس بًعد نظره، مشيرًا إلى أنه يسبق الجميع بخطوات، حيث يقدم رؤية تعكس استبصاره للأمور.

هذا وأكد النائب ثروت سويلم، على أن أسر الشهداء يستحقون أكثر من ذلك، لأنهم ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل الوطن، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية للدولة قد تجعلنا فى غفلة عن أسر الشهداء ولكن صندوق دعم أسر الشهداء يساهم فى وجود دخل ثابت لتلك الأسر وذويهم.

ثمن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بمبادرة زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، والذى أقترح تبرع النواب بجزء من مكافأتهم لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.