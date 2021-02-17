جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي، والمقرر إجرائها في الفترة من 27 فبراير المقبل حتى 11 مارس 2021.

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دوت الخليج الإخباري تنشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلا من الصف الأول والثاني الثانوي

امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونية بالمدرسة لمن استلم التابلت وورقية لباقي الطلاب

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت سابقًا، أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بشكل الكتروني بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، بجانب امتحانات ورقية لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة، وملتزمة بكافة الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل"، في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وجاءت مواعيد الامتحانات كالتالي:

امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي

السبت 27-2-2021 امتحان اللغة العربية والأحياء.

الأثنين 1-3-2021 لغة أجنبية أولى، وجغرافيا.

الأربعاء 3-3-2021 رياضيات، ولغة أجنبية ثانية.

السبت 6-3-2021 فلسفة ومنطق، وفيزياء.

الاثنين 8-3-2021 التاريخ، والكيمياء.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي

الأحد 28 -2-2021 لغة عربية وجبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الثلاثاء 2-3-2021 الأحياء، والفلسفة والمنطق.

الخميس 4-3-2021 اللغة الأجنبية الثانية، وعلم نفس واجتماع.

الأحد 7-3-2021 الفيزياء والتاريخ.

الثلاثاء 9-3-2021 اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء.

الخميس 11-3-2021 التطبيقات الرياضية، والجغرافيا.