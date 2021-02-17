مفاجأة في ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

شهدت قائمة هدافي الدوري المصري تغييرا بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وتصدر يوسف " اوباما"، لاعب الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف بعد تسجيله للهدف الأول أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقيين علي ملعب القاهرة الدولى.

وتراجع الثنائي حسام حسن لاعب سموحة السكندري، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش لوصافة ترتيب هدافي الدوري المصري هذا العام برصيد 6 أهداف لكل منهما عقب إنفراد لاعب الزمالك بالصدارة.

بينما حل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق بالمركز الثالث ضمن قائمة الهدافيين برصيد 5 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف لكل من شريف دابو لاعب سيراميكا كليمفاوباترا، وإيبوكا مهاجم نادي إنبي الجديد.

وتواجد محمد شريف في قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف، ويتشارك مع رزاق سيسية لاعب الإتحاد السكندري، وشادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا، وكذلك أحمد ياسر ريان صديقه بنفس الرصيد من الأهداف، بالإضافة لأشرف بن شرقي لاعب الزمالك وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش.

قائمة أفضل صانعي أهداف الدوري المصري

فيما تصدر علي معلول قائمة أفضل صانعي الأهداف هذا الموسم برصيد 5 أهداف ساعد بهم اللاعب التونسي زملائه لإحراز الأهداف، بينما أحتل محمد مجدي أفشة وصافة القائمة برصيد 4 أهداف، وبنفس الرصيد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، وكريم فؤاد لاعب إنبي بنفس الرصيد من الأهداف.

يذكر أن يوسف أوباما سجل هدف الزمالك الاول في مرمي الإسماعيلي، بعد كرة عرضية رائعة من زيزو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء سددها محمود علاء لكن تصدى لها حارس المرمى، وأرتدت إلى أوباما سددها في الشباك.

ترتيب الدوري المصري

بينما يعد ترتيب أفضل 10 فرق في الدوري المصري كالتالي:

الزمالك: 29 نقطة من 12 مباراة.

الأهلي: 21 نقطة من 9 مباريات.

المصري البورسعيد: 20 نقطة من 11 مباراة.

سيراميكا كليوباترا: 20 نقطة من 13 مباراة.

مصر المقاصة: 20 نقطة من 13 مباراة.

الجونة: 19 نقطة من 12 مباراة.

بيراميدز: 18 نقطة من 12 مباراة.

إنبي: 17 نقطة من 10 مباريات.

سموحة: 17 نقطة من 12 مباراة.

غزل المحلة: 17 نقطة من 13 مباراة.