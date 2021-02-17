نشرت وسائل إعلامية دولية الكشف عن طفرة جديدة من فيروس كورونا في كاليفورنيا، والتي ظهرت باندماج الطفرة البريطانية وطفرة كاليفورنيا التي ظهرت في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلال فحص أحد مصابي الفيروس.

دوت الخليج الاخباري تكشف تفاصيل اندماج الطفريتين من فيروس كورونا



وكانت الطفرة التي لم يتم تسميتها بعد، جرى رصدها لدى حالة واحدة فقط، لكن العلماء يخشون من احتمال وجود المزيد من حالات الإصابة بها، وأعرب العلماء عن قلقهم، لأن هذه الطفرة تحمل تحورات يبدو أنها قد تجعلها قادرة على الانتشار بشكل أسرع، وعلى تخطي المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة أو اللقاحات التي يتم تلقيها، وذلك وفق لموقع روسيا اليوم.

فيما أشار العلماء إلى أن هذا الأمر يحدث عندما تصيب نسختان مختلفتان من الفيروس نفس الخلية ثم تتبادلان الجينات أثناء التكاثر، مما يؤدي إلى ظهور طفرة جديدة من الفيروس.



وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت أنه تم رصد ما لا يقل عن 1299 حالة إصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2021، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات تعود للسلالة البريطانية المتحورة، وهي السلالة الأكثر عدوى، وقد تم العثور عليها في 41 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة. سلالة جنوب أفريقيا منتشرة بـ 9 ولايات أمريكية وأوضحت أنه تم رصد 19 حالة من سلالة جنوب أفريقية في تسع ولايات، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، في حين تم رصد ثلاث حالات من السلالة البرازيلية بولايتي مينيسوتا وأوكلاهوما. وبذلك تحتوي الولايات المتحدة على الكثير من السلالات المتحورة والتي يخشى الكثيرون من انتشارها نظرًل لتبعاتها الخطيرة على صحة المجتمع المحلي والدولي كله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا المتحور في الولايات المتحدة يثير رعب العلماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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