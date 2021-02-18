السياحة: منع تنظيم رحلات السفاري والأنشطة البحرية لسوء الأحوال الجوية

تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من وزارة السياحة بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الخميس، ووفقا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الإستباقية اللازمة ومنها:
- مراعاة الحد من التحركات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، إلا للضرورة القصوى نظرا لغزارة الأمطار على تلك المناطق.
- تجنب رحلات السفاري فى منطقة وسط سيناء وخاصة منطقة سانت كاترين نظرا لتكون الثلوج على مرتفعات جبال سانت كاترين.
- تجنب الأنشطة البحرية وخاصة على البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج الذى يتراوح من 5 إلى 6 متر مما يؤدى إلى خروج الأمطار على الشاطىء.
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