الإعلامية دينا يحيى تشارك في حملة ترويجية كبرى كوجه إعلامي مميز

شاركت الإعلامية دينا يحيي فى إحدى أبرز الحملات الترويجية، كوجه إعلامى مميز لواحد من أكبر سلاسل الفنادق الكبرى الشهيرة بالقاهرة.

وشاركت دينا يحيي فى تلك الحملة إيمانًا منها بأهمية الترويج للسياحة فى مصر وخصوصا فى التوقيت الحالى وأيضا لأن سلسلة الفنادق الكبرى التى تعاونت معها هي واحدة من أشهر وأكبر الفنادق التى تحمل إستراتيجيات ناجحة للتسويق والترويج لبرامجها. يذكر أن الإعلامية دينا يحيي قدمت العديد من البرامج الناجحة والتي حققت جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من الفعاليات الناجحة وقدمت العديد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى داخل وخارج مصر، بالإضافه إلى تكريمها فى العديد من المحافل الدوليه عن دورها المتميز ومسيرتها الناجحه في الاعلام العربي.

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