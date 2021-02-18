نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نعرضها على النحو الآتي: مي عمر تتألق فى إطلالة بالأسود على انستجرام.. شاهد بالموف الرقيق.. شاهد نور في أحدث جلسة تصوير شاهد.. أحدث ظهور لـ طارق حامد على إنستجرام رمضان 2021.. أحمد مكي ينشر بوستر مسلسله الجديد إليسا لـ عمرو أديب: حمدًا لله على سلامتك شاهد.. عائلة رامي عياش تستمتع بالثلج في لبنان عقب انتهاء الشوط الأول .. هاشتاج أبو جبل الأول على تويتر كيلوباترا الخليج والعالم العربي.. أحلام تتألق بلوك فرعوني.. شاهد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا| أحمد مكي ينشر بوستر مسلسله الجديد.. جمهور الزمالك يعلق على أداء الفريق أمام الإسماعيلي.. رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.