نجيب ساويرس يفوز بـ 4 عقود لشركته للبحث عن الذهب في تسع مناطق بالصحراء الشرقية

نجحت شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتوقيع 4 عقود للبحث عن الذهب في تسع مناطق بالصحراء الشرقية، باستثمارات إجمالية تقارب 4.1 مليون دولار أمريكي.

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مصر توقع 10 عقود مع شركات للبحث عن التنقيب عن الذهب

يذكر أن مصر وقعت 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية و كندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعًا جديدًا للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات حوالي 11.2 مليون دولار.

فيما صرح ساويرس بعد التوقيع أن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة فى نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التى تم طرحها، وأصبحت مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالميا فى قطاع التعدين مما سيسهم فى زيادة الفائدة التى تعود للدولة والمستثمرين.

ساويرس يشيد ب مجهود وزارة البترول والثروة المعدنية فى تطوير قطاع التعدين

وأشار ساويرس، أن مصر بها العديد من ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافدا مهما للاقتصاد القومى، مشيدا بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية فى تطوير قطاع التعدين.

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن النجاح الذى حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله والتى تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها فى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2020، عزز بشكل كبير نتائج المرحلة الأولى لتطوير الصناعة والاستمرار في تطوير صناعة التعدين في مصر وتحقيق النتائج المرجوة، حيث أنها من المجالات الإستراتيجية الجارية، والعمل عليها وفق منهج متكامل، ونظرا لزخمها التنموي ودعمها، فإنها ستصبح أحد المصادر الرئيسية للوطنية المضافة.

وتابع أن نجاح الشركات المرتبطة برجال الأعمال المصريين في العثور على الذهب يبشر بالخير للمستثمرين الآخرين، خاصة أن شركات مجموعته لها باع وخبرة كبيرة فى أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.

وزير البترول يوقع 3 عقود مع شركة عالمية للتنقيب عن الذهب

وكان وزير البترول شهد أيضًا توقيع ثلاثة عقود مع شركة ريد سى ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله فى خمسة قطاعات بإجمالى استثمارات حوالى 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال أفريقيا للتعدين للبحث فى قطاعين باستثمارات حوالى مليون دولار، وعقد مع شركة العبادى للتعدين والمقاولات للبحث فى قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالى 636 ألف دولار.