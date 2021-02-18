عاجل .. الصحة : تسجيل 618 إصابة جديدة بـ كورونا .. و49 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 136.081 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

بيان الصحة اليوم

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 175.677 حالة من ضمنهم 136.081 حالة تم شفاؤها، و10.150 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت "الوزارة" عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.