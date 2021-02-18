محمد صلاح يترشح لجائزة جديدة مع ليفربول

بعد إنتهاء مباريات اليوم الثاني لدور الــ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، تم لعب 4 مباريات وجميعها كانت مليئة بالإثارة والغزارة التهديفية في جميع الملاعب، وكان أحد نجوم هذا الأسبوع النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، وساهم في فوز فريقة علي لايبزيج الألماني بثنائية نظيفة وأحرز هدف خلال هذه المواجهة.

موقع دوت الخليج الإخباري

وأعلن الإتحاد الأوروبي منذ قليل قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة لاعب الأسبوع لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتم إختيار 4 لاعبين وهم، محمد صلاح لاعب ليفربول، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، وسيرجيو أوليفيرا لاعب بورتو البرتغالي.

وبدأت مباريات هذا الأسبوع بمباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز الفريق الباريسي برباعية مقابل هدف واحد، وأحرز هدف برشلونة الوحيد ليونيل ميسي، بينما سجل أهداف باريس كيليان مبابي ثلاثية، ومويس كين هدف، وتمكن ليفربول أن يحقق فوزا غاليا خارج أرضة وتخطي عقبة فريق لايبزيج الألماني بثنائية نظيفة جاءت عن ريق محمد صلاح وساديو ماني.

ولعبت أمس باقي مباريات هذا الأسبوع، وتمكن بورتو البرتغالي تحقيق فوز هام وغالي علي ضيفة يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي بورتو، موسي ماريجا ومهدي طارمي، بينما أحرز هدف الفريق الإيطالي فيدريكو كييزا، وفي مباراة أخري حقق بوروسيا دورتموند فوز هام خارج أرضة علي حساب أشبيلية الإسباني، وفاز بثلاثية مقابل هدفين، أحرز أهداف الفريق الألماني إيرلينج هالاند هدفين، ومحمود داوود هدف، وأحرز هدفي أشبيلية، خيسوس سوسو، ولوك دي يونج.

وسوف يتم الإعلان عن جائزة لاعب الأسبوع يوم غدا الجمعة وذلك بعد إنتهاء مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وعاد ليفربول لسكة الإنتصارات من جديد وذلك بعدما تعرض لهزائم متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي كانت البداية بمباراة بيرنلي ثم مانشستر سيتي ثم ليستر سيتي في بداية هذا الأسبوع.

ويعاني ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا ويأتي في المركز السادس في جدول الترتيب ويمتلك 40 نقطة، وأبتعد عن المنافسة علي لقب البطولة لصالح مانشستر سيتي المتصدر بفارق 16 نقطة عن الريدز.