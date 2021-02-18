فيديو .. بشرى سارة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن مشيخة الأزهر الشريف قررت أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مستوى الطالب المتوسط مراعاة لـ ظروف جائحة كورونا.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن الطلاب المتفوقين لن يتضرروا من هذا القرار، لافتا إلى أن قرار وضع الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط جاء بهدف اختيار وسيلة مناسبة وعادلة لتقييم أداء الطلاب تماشيًا مع الظروف الراهنة. وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن إلغاء منهج يناير سيتم مراعاته فى خطة توزيع المنهج فى الفصل الدراسى الثانى من خلال تعويضه فى هذا الفصل فى المقررات التى سيدرسها الطلاب.

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