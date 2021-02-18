فيديو .. الإفتاء تطلق هاشتاج تنظيم النسل جائز : لم يرد نص يحدد عدد الأولاد

جدة - نرمين السيد - كشف الإعلامى عمرو خليل أن دار الإفتاء أطلقت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" هاشتاجا تحت عنوان "#تنظيم_النسل_جائز"، للتأكيد على جواز تنظيم النسل، والرد على المتشددين الذين يقولون بحرمته.





وقال، خلال حلقة جديدة من برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، إن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أكد بخصوص هذه المسألة أن القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكرى والأمن القومى وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادى الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التى ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهية. تنظيم النسل أضاف خليل أن المفتى أكد أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا فى قدر الله تعالى، لأنه من باب الأخذ بالأسباب، مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب، فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلى لأنه مطلب وجودى لاستمرار بقاء النوع الإنسانى الذى لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط. وأشار فضيلة المفتى إلى أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، والتى لم يرد من بينها نص واحد يحدد، ولو تلميحًا، عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.

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