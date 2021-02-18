جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه فى نهاية العام الماضى 2020 بتوسيع نطاق المبادرة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية الهدف منها تطوير جميع قرى مصر.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إنه سيتم العمل فى البداية على تطوير 1440 قرية وأغلبها مركَّزة فى محافظات الوجه القبلى، متابعا: "لدينا شراكة بشقين الأول تطوعى وهى مؤسسة حياة كريمة ويقودها مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، وهناك إدارة لتلقى المساهمات من القطاع الخاص". تطوير الريف المصرى وأشار إلى أن كل الهيئات والوزارات تعمل على تنفيذ المبادرة، وكل القطاعات مشاركة فى المشروع، ويتم التنسيق بين جهود كل الوزارات، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية صندوق المشروعات يدير ملف ضخم، وهناك مستوى ثالث يعمل على الحالات الاجتماعية المرأة والطفولة المبكرة وغيرها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. مدير مبادرة حياة كريمة : ننسق مع كل الوزارات لـ تطوير جميع قرى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.