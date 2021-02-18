فيديو .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن مساء اليوم الخميس ستبدأ حالة الجو في التحسن، لافتا إلى أنه خلال الساعات المقبلة ستستمر حالة الطقس شديد البرودة.

موعد انتهاء موجة البرد

وأشار محمود شاهين إلى أن مساء أمس الأربعاء كان ذروة عدم استقرار الطقس، لافتا إلى أن درجات الحرارة الصغرى وصلت إلى 6 درجات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر، أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يكون طقس صباح غدٍ الخميس شديد البرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ويكون باردًا على مدن السواحل الشرقية ومحافظات شمال الصعيد، وسيكون مائلا للبرودة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، صباحًا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.