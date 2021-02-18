طقس الخميس .. ارتفاع لدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة .. القاهرة 16

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية".

حالة الطقس اليوم

بينما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح"، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

أما حالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .. وحالة البحر الأحمر تكون أيضا، مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 07

وادى النطرون 15 07

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 16 08

مطروح 16 08

السلوم 16 06

سيوة 16 05

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الاسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 13 07

نويبع 18 12

طابا 15 10

كاترين 07 02-



الطور 14 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 19 12

مرسى علم 19 12

الفيوم 17 06

بنى سويف 17 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 06

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 19 08

أسوان 19 09

ادفو 18 10

أبوسمبل 18 11

الوادى الجديد 18 10

حلايب 20 16

شلاتين 20 15