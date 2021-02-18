أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًا فى تمام الساعة الـ 6 مساءً، وسيتم إذاعته على القناة التعليمية مدرستنا 1، سيقوم خلاله بالرد على التساؤلات الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات.

القاهرة

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، الفائزين فى مسابقة بورسعيد الدولية الرابعة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى والتى تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصرى.

القاهرة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الجناح المتحفى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسرح السلام، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة وأسر وأبناء رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم للعرض بالأجنحة المتحفية بمختلف المسارح.

القاهرة

تحتفل الجامعة الألمانية بالقاهرة بتسليم شهادة حق استخدام الملكية الفكرية لتطبيق الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، بمقر الجامعة، وذلك بحضور محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة.