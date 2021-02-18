التقت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار" برجل متزوج من سيدتين ويعيش معهما في منزل تحت سقف واحد.
أعلن مسئول كبير في البنتاجون أمس الأربعاء أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية يرفضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الرغم من أن فيروس كورونا مستشر في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود ذو الفقار والذى ينتمى إلى عائلة فنية حيث يعد شقيقاه الفنان صلاح ذو القفار والمخرج عز الدين ذو القفار بالإضافة إلى شقيقين آخرين ولكن لا ينتميان الى الوسط الفنى.
رد مصطفى محمد لاعب نادي جالاتا سراي التركي على تصريحات الكابتن أحمد بلال لاعب الأهلي السابق.
شهدت مدينة طنطا عام 1897 مولود استثنائي، ذاع صيته بعد ذلك بتجارب لم يسبقه احد إليها معتمدا على "الطاقة الروحية" حتى وصف بـ "أعظم ساحرا فى التاريخ".
أكد حسين السيد لاعب الإسماعيلي، أنه تعرض للضرب من حازم إمام لاعب الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 618 حالة إيجابية مصابة بـ كورونا .. مصطفى محمد ردا على أحمد بلال: أتمنى الناس تحترم نفسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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