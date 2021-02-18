حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 19-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 19-2-2021 مهنياً: لا تيأس أمام الضغوط والعراقيل، هدئ من روعك وتمالك أعصابك. عاطفياً: إنسَ الماضي وافتح صفحة جديدة مع الحبيب أساسها المسامحة والثقة. اجتماعياً: يأتمنك أحد الأشخاص على سرّ يخصه ويطلب منك النصائح ويد العون. حظك اليوم برج الثور الجمعة 19-2-2021 مهنياً: إنتبه إلى وضعك المالي وأعد درس ميزانيتك حتــى لا تقـــع في مأزق مالي. عاطفياً: تريد أن تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب من دون تدخلات من الغير. اجتماعيـــــاً: تمرّ بفترة عصيبة ولكن الأمور ستحلّ ويعود النشاط والعزيمة إليك. حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19-2-2021 مهنياً: لا تتردد في طرح أفكارك بجرأة أنت متألق وينتظرك مستقبل واعد. عاطفياً: تخسر ثقة الحبيب بسبب تسرّعك وكلامك الفظ والطائش وتزداد الهوة بينكما. اجتماعياً: تواجه تحديات جديدة تزيد حياتك حماسة واندفاعاً وقريباً تكون النتائج مذهلة. حظك اليوم برج السرطان الجمعة 19-2-2021 مهنياً: فرصة ذهبية بانتظارك فلا تتردد في قطفها لأنها ستفتح أمامك أبواب النجاح. عاطفيــاً: تخرج من صمتك وتجد نفسك مرتاح البال وتتواصل مع الشريك بشكل جيد. اجتماعياً: تضطر إلى تقديم التبريرات لإثبات مصداقيتك بعد الاتهامات الموجهة إليك. حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19-2-2021 مهنياً: ثق بقدراتك وواجه الأمور بإيجابية وهدوء ولا تصعّب عليك أي مهمة. عاطفياً: احسم الأمور بينك وبين الحبيب واتخذ القرارات المناسبة والمصيرية. اجتماعياً: امنح نفسك بعض الوقت للترفيه والتسلية بعد عناء العمل الطويل. حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19-2-2021 مهنياً: تكثر مهامك وواجباتك لكنك ستتمكن من إنجازها بسهولة وفي الوقت المناسب. عاطفياً: تتضامن مع الحبيب وتدافع عنه أمام الجميع ما يعيد إليه ثقته بنفسه. اجتماعيــاً: تعيش فترة عظيمة تحقق فيها طموحاتك من دون كثير عناء وتعب. برجك اليوم برج الميزان الجمعة 19-2-2021 مهنياً: عدّل القرارات المخالفة لمصلحتك لأنها ستضع العراقيل في وجه طموحاتك. عاطفياً: بانتظارك مفاجآت قد تغيّر حياتك وتملأها بالمناسبات والأوقات السعيدة. اجتماعياً: نسّق واجباتك الاجتماعية والعائلية ولا تشغل نفسك كثيراً بالعمل. حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19-2-2021 مهنياً: تتمكن من تخطي المشاكل والصعوبات التي واجهتها وأخّرت تقدمك. عاطفياً: حبّ جديد يطرق بابك قريباً وسيغيّر حياتك نحو الأفضل ويدفعك إلى الارتباط. اجتماعيـاً: تمرّ بفترة هادئة ومطمئنة وتشعر بالقدرة على تهدئة الأجواء العائلية. حظك اليوم برج القوس الجمعة 19-2-2021 مهنياً: تحلَّ بالقوة والهدوء لمواجهة المواقف والصعوبات والتفوق على منافسيك. عاطفياً: تنفرج الأوضاع المتأزمة بينك وبين الحبيب وتعود المياه إلى مجاريها. اجتماعياً: لا تعجب نيتك الحسنة أحد الأشخاص ويعتبرها تدخلاً في شؤونه الخاصة. حظك اليوم برج الجدي الجمعة 19-2-2021 مهنياً: تحقق نجاحاً كبيراً ما يجعل رؤساءك يفكرون ملياً في ترقيتك إلى منصب أعلى. عــــاطـــفيــــــاً: لا تدع الأمور المادية تجعلك متوتراً وتؤثر في علاقتك بمن تحب. اجتماعياً: تواجهك مشاكل عائلية كثيرة، بادر إلى ضبط الأمور وتهدئة الأعصاب. حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19-2-2021 مهنياً: اهتم بأدق التفاصيل لتبرهن عن قدرتك على تحمل مسؤوليات العمل. عاطفياً: تفاجئ الحبيب بتفاؤلك وتفهّمك لوجهة نظره ما يزيد من احترامه ومودته لك. اجتماعياً: تتلقى خبراً عن طريق صديق يفرحك ويعيد إليك الأمل والتفاؤل. حظك اليوم برج الحوت الجمعة 19-2-2021 مهنيـــــاً: تتلقى عرضاً مغرياً لـن تتمكن من رفضه وينقلك إلى مركز لم تحلم به. عاطفياً: يقدّم إليك الحبيب الدعم والرعاية والعاطفة التي أنت بحاجة إليها. اجتماعياً: قدراتك الاجتماعية واستعدادك لمساعدة الغير يزيدان من شعبيتك.

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