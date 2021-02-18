السيسى يصدر قرارًا بالموافقة على تعديل الاتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995، بشأن الوضع القانونى والمزايا والحضانات الخاصة بالمنظمة فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020. كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 484 لسنة 2021بالموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020. ونشر القراران فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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