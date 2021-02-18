الأرصاد: استمرار الطقس السيئ مصحوب بأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الغير مستقر على البلاد، اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك استمرار سقوط الأمطار.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من محافظات: (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية)، وأمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية. وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة البرد على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 16 07 الإسكندرية 16 07 وادي النطرون 15 07 طنطا 15 07 شبين الكوم 15 08 دمنهور 15 08 بلطيم 16 08 مطروح 16 08 السلوم 16 06 سيوة 16 05 بورسعيد 16 09 دمياط 16 09 الزقازيق 16 08 المنصورة 16 08 الاسماعيلية 16 10 السويس 15 10 العريش 15 08 رفح 15 08 رأس سدر 17 10 نخل 13 07 نويبع 18 12 طابا 15 10 كاترين 07 02- الطور 14 09 شرم الشيخ 20 13 الغردقة 19 12 مرسى علم 19 12 الفيوم 17 06 بنى سويف 17 06 المنيا 17 06 أسيوط 17 06 سوهاج 17 07 قنا 18 07 الأقصر 19 08 أسوان 19 09 ادفو 18 10 أبوسمبل 18 11 الوادى الجديد 18 10 شلاتين 20 15 ابو رماد 22 15 حلايب 20 16 رأس حدربة 20 16

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