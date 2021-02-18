قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاق بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995 بشأن الوضع القانونى والمزايا والحضانات الخاصة بالمنظمة فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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