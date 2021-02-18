انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار بورصة الدواجن الخميس 18 فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، والذي شهد حالة من الإستقرار النوعي منذ الأحد الماضي من الأسبوع الحالي والذي شهد ارتفاع جنيه في سعر الكتكوت ببعض الشركات المنتجة، مثل شركة الوادي وشركة العناني.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ويقول أحد التجار أن هناك إقبال على شراء الكتاكيت هذه الأيام من ربات البيوت، مؤكداً أن الإقبال يزداد كلما اقتربنا من شهر رمضان، كما هناك إقبال أيضاً على الكتاكتيت البيضاء عمر يوم واحد من المربين بمزارع الدواجن، حيث أن أحوال الطقس ستبدأ في الإستقرار خلال الأسابيع المقبلة مما يساعد في تربية الدواجن.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم وفق ما يلي:

الشركة السعر أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوطنية 9.75 جنيه أسعار الكتكوت الأبيض بشركة العناني 9.5 جنيه أسعا ر الكتكوت الأبيض بشركة مصر العربية 9 جنيه أسعار الكتكوت الأبيض بشركة القاهرة للدواجن 7.75 أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوادي 8.75

كما جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم كما يلي:

النوع السعر أسعار الدواجن البيضاء أسعار الدواجن البلدي سعر الفراخ الساسو أسعار الفراخ الأمهات

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض الأبيض

أسعار كتاكيت البط اليوم

سعر كتاكيت البط المسكوفي عمر يوم واحد سعر كتكوت البط الفرنساوي سعر كتكوت البط المولارد من14 إلى 15 جنيه من 6.5 إلى 7.5 جنيه من 15 إلى 15.5

أسعار البط “لحم”

البط الفرنساوي البط المسكوفي البط المولارد من 24 إلى 24.5 جنيه للكيلو 47 جنيه للكيلو من 31 إلى 32.5 للكيلو

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