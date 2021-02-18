درجات الحرارة اليوم الخميس 18-2-2021..استكمال للطقس السيء

درجات الحرارة اليوم الخميس 18-2-2021، تستكمل موجة الطقس السيء نشاطها على العديد من المحافظات المختلفة، وذلك خلال الساعات القادمة، من حيث نشاط الرياح وهطول الأمطار على مناطق متفرقة، وغيرها من العواصف الترابية التي تجتاح السماء.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد درجات الحرارة اليوم التي تشير إلى الحالة الجوية على مدار اليوم في جميع المحافظات والمدن.

درجات الحرارة اليوم