ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18-2-2021 بسبب حالة الطقس

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18-2-2021 في الأسواق على مدار اليومين الماضيين، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد.

تبحث العديد من ربات المنزل عن أسعار الخضروات والفاكهة قبل التوجه إلى الأسواق المختلفة لمعرفة متوسط الأسعار، كي لا تقع فريسة لجشع التجار الذي يتفاقم في تلك الأونة الأخيرة.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق المختلفة، بعد حالة التذبذب التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

أسعار الخضروات اليوم