ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18-2-2021 بسبب حالة الطقس

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18-2-2021 في الأسواق على مدار اليومين الماضيين، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد.
تبحث العديد من ربات المنزل عن أسعار الخضروات والفاكهة قبل التوجه إلى الأسواق المختلفة لمعرفة متوسط الأسعار، كي لا تقع فريسة لجشع التجار الذي يتفاقم في تلك الأونة الأخيرة.
أسعار الخضروات اليوم
قفزت أسعار كيلو الطماطم لتصل إلى 3.50 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 50 قرشًا، وتراوح سعر البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 5 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.
بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى فقد سجل 5.5 جنيه للكيلو جرام، والفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا والليمون بـ17 جنيهًا.
سجل كيلو الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البسلة إلى 7 جنيهات، وتراوح سعر الخيار بين 4 لـ 6 جنيهات، كما ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
استقر سعر التفاح السكري إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كانتلوب " أناناس" إلى 9.5 جنيهـ بلغ سعر اليوسفي 6.5 جنيه، أما الجوافة بـ 8.5 جنيه، وسجل سعر الموز البلدى إلى ـ10.5 جنيه، أنا عن العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيهًا، التفاح الإيطالى بـ ـ25 جنيهًا، الفراولة من 7.5 حتى 10 جنيهات.
فيما تراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.
الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة ترتفع جراء موجة الطقس السيء، بسبب تلف جزء كبير من المحصول في الاراضى الزراعية، فضلًا عن تراجع عملية العرض والطلب.
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