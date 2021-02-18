مواعيد مباريات اليوم الخميس.. وأهمها مواجهات الدوري الأوروبي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الخميس خاصاً في الدوري الأوربي وكأس مصر وإليكم أهم وأبرز المواجهات.

موقع دوت الخليج الإخباري



تقام مباراة فريق إنترميلان أمام فريق سرفينا زافيزدا في بطولة دوري أبطال أوروبا في الدور ال32 والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:55.

يستضيف فريق ريال سويسداد أمام فريق مانشستر سيتي والتي من المقرر إامتها في تمام الساعة 7:55 في الدور ال32 .

تقام مباراة فريق سلافينا براغ أمام فريق ليسترسيتي والتي من المقر إقامتها في تمام الساعة 7:55 في الدور ال32.

بينما يدخل فريق ولفيسرجر أمام فربف توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:55 ماءً في الدور ال32 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة فريق براغا أمام فريق روما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:55 مساءً في الدور ال32 من البطولة.

تقام مباراة بنفيكا أمام فريق أرسنال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدور ال32 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة غرطانة امام فريق نابولي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدور ال32 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق ريد بول سالزبورج امام فريق فياريال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدور ال32 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ليل مباراته أمام فريق أيكس أمستردام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدوري ال32 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق دينمو كييف مباراته اليوم أمام فريق كلوب روج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً في الدور ال32 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق يونج بويز مباراته أمام فريق بايرليفركوزن والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:55 مساءً.

