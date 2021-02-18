مصطفي محمد "ينفجر" ويرد علي أحمد بلال

مصطفي محمد أحمد بلال
وجه مصطفي محمد، لاعب جالطة سراي الحالي، والزمالك السابق، رسالة خاصة للمنتقدين بعد أن زادت تلك الإنتقادت وتخطتها وصولا للأم حسب وصف اللاعب عبر صفحته الرسمية.
رد قوي لمصطفي محمد
وقال مصطفي محمد عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" : " عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام" يذكر أن البعض ربط تلك التغريدة بإنتقادات أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، والذي أشتهر خلال الفترة الماضية بتوجيه النقد اللاذع لمهاجم منتخب مصر.
رد أحمد بلال علي مصطفي محمد
علي الجانب الأخر برر أحمد بلال موقفه بشأن توجيه الإنتقادت لمصطفي محمد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : " ماليش دعوة بمصطفى محمد، أرحمونا بقى، وهنأته على فيس بوك، وأستمتع مع كل لاعب مهاجم يتألق فى مركزه".
وأضاف لاعب الأهلي السابق: "الناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت إن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه ولكن هذا معناه أننا نريد أن نراه فى مستوى أفضل".
يذكر أن مصطفي محمد، لاعب جالطة سراي الحالي، والزمالك السابق، قد وجه رسالة لجمهور الفارس الأبيض قبل مواجهة القلعة البيضاء والدروايش، وقبل مباراة الدولى المصري في الدوري التركي.
ونشر مصطفي محمد فيديو خاص له عبر موقع التواصل الإجتماعي " انستغرام" يظهر خلاله بإشارة شعار الزمالك " القوس" في إشارة لدعم الفارس الأبيض بعد أزمة قناة أون تايم سبورت.
ويتصدر جالطة سراي ترتيب الدوري التركي بعد تحقيق الفوز علي قاسم باشا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الموسم الحالى للدوري التركي، وسجل خلالها الدولي المصري هدف الفوز.
ويستعد مصطفي محمد لخوض المنافسات القادمة مع فريقه التركي، والحفاظ علي صدارة الدوري، وكذلك تعزيز موقفه التهديفي.
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