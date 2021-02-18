التموين: فتح باب التقدم لمصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام لاعتمادها كموردين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية عن تقدم مصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام الخليط "صويا / عباد" أو عباد للفحص والتأهيل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.





وأوضحت وزارة التموين أن عملية الفحص والتأهيل ستكون من خلال لجنة فنية وفقا للآتى: - تحديد مدى مطابقة المصنع لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية لممارسات صحة وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية للعبوات والتشريعات الصحية ذات الصلة . - تحديد قدرات المصنع الشهرية والطاقة التخزينية واستيفاء كل شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة. ويتم تقديم الطلبات إلى الهيئة العامة للسلع التموينية - الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلى - 99 ش القصر العينى – القاهرة، مرفقا بها المستندات التالية: - صورة عقد تأسيس المصنع - صورة تبين حجم التعامل البنكى - صورة من سابقة الأعمال - صورة السجل التجارى - صورة شهادة السجل الصناعى - صورة البطاقة الضريبية - صورة شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة - ما يفيد قيد الشركة على بوابة التعاقدات العامة الحكومية - أسطوانة CD تتضمن صور المستندات المقدمة على أن تقدم الأصول للإطلاع. وفى حالة قبول المصنع بعد التأهيل سيتم اعتماده فى سجل موردى الهيئة.

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