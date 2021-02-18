لقاء الرئيس بـ وزير خارجية باكستان والموجة الباردة .. حديث صحف الخميس

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تنسيق مكثف مع باكستان لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائى وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعد أحد أهم التحديات التى تواجه البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس شاه محمود قريشى، وزير خارجية باكستان، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبى طموحات شعبيهما، خاصةً على صعيد التعاون الأمنى والاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارى، بما فيها استكشاف آفاق التعاون بين ميناء جوادر بباكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشاريع صناعية تكاملية فى إطار مشروعات مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور فى مختلف المحافل الدولية المتعددة الأطراف.

وأضافت الصحيفة أنه تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمى والدولى ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تكثيف الجهود لتصويب الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين الإسلامى.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "قريشى: ننظر بتقدير وإعجاب للتجربة التنموية المصرية بقيادة الرئيس السيسى"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل وزير خارجية باكستان، الذى نقل رسالة إلى الرئيس السيسى من الرئيس الباكستانى عارف علوى، تضمنت دعوته إلى زيارة دولة باكستان، وذلك فى إطار عمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائى بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى ككل.

وأضافت الصحيفة أن وزير خارجية باكستان، نقل تحيات رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان وإشادته بالتجربة المصرية الملهمة، المتمثلة فى الإنجازات الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فى مختلف المجالات بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للرئيس السيسى، بدءًا من مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ثم جهود تحقيق التنمية الشاملة من خلال الإصلاح الاقتصادى العميق وإقامة المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حاليًا، وأن باكستان تنظر للتجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب، وتطلع للاستفادة من هذه التجربة على خلفية أوجه التشابه للأوضاع بكلا البلدين الصديقين والتحديات المشتركة التى تواجههما.

من جانبه، طلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى الرئيس عارف علوى ورئيس الوزراء عمران خان، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، ومؤكداً أن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائى وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعد أحد أهم التحديات التى تواجه البلدين.

وتحت عنوان "شكرى يشيد بدعم باكستان المستمر للقضايا العربية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد أن مصر كان لها دور فى رعاية العملية السلمية ووقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، وشدد على تفاعل القاهرة مع الدول المعنية بالشأن الليبى برعاية الجهود المطولة للحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، وأشار إلى وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممى لضمان حل الأزمة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى عقب جلسة مباحثات جمعتهما أمس، وأوضح شكرى أن زيارة الوفد المصرى إلى طرابلس مؤخرًا كان بهدف بحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية المصرية فى بنغازى، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا فى دعم أبناء الشعب الليبى.

وأضافت "الجمهورية" أن شكرى أشاد بالعلاقات الممتدة بين مصر وباكستان خاصة أنها كانت تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية والقضايا المرتبطة بالدولة المصرية، وأضاف أن مصر تتعاون مع باكستان فى العديد من القضايا والتعاون مستمر لدعم الجهود التنموية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الباكستانى بالتنمية فى مصر مؤكدًا أن القاهرة التى شاهدها اليوم غير القاهرة قبل 10 سنوات، وأشار إلى أن القاهرة شهدت تغيرًا كبيرًا بشكل أكثر إيجابية على كافة المستويات فى البنية التحتية ونظافة الشوارع وغيرها، وأضاف أن باكستان تنظر للتجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب كبير.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديد تستحق الزيارة بمجرد الانتهاء منها وأتمنى لكم تحقيق هذا الأمر بنجاح.

أخبار الصحف اليوم

وتحت عنوان "مدبولى: الارتقاء بالخدمات الصحية أولوية للدولة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات وذلك ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى، مشيدًا بالافتتاحات الرئاسية التى شهدتها محافظة الإسماعيلية أمس الأول والتى شرفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونقلت "الأهرام" عن مدبولى قوله، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إنه تم الاتفاق على مناقشة مشروعات القوانى فى اللجان النوعية المختصة بها فى مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء مؤكدًا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر فى مناقشة القوانين المقترحة، ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن المصرى.

وتحت عنوان "الصحة العالمية تشيد بالنظام الصحى المصرى وتطوير مستوى الرعاية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه يجرى استكمال تطعيم باقى الأطقم الطبية الموجودين داخل المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الفيروس، إضافة إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الصحة استعرضت، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الدراسات التى أجريت حول مدى إمكانية حدوث الإصابة بفيروس "كورونا" للمرة الثانية، موضحة أن الدراسات أشارت إلى أن الإصابة الأولى بالفيروس لا تمنع من الإصابة به مرة أخرى، وأنه لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية ما بين الإصابة الأولى والثانية فى الفئات العمرية المختلفة، كما أنه لا يمكن التنبؤ بشدة الأعراض المصاحبة للإصابة الثانية بالفيروس.

وتطرقت خلال الاجتماع إلى التقرير المنشور فى الجريدة العالمية لأبحاث البيئة والصحة العامة، حول الإدارة والنتائج لجائحة كورونا فى مصر خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2020 "الجائحة الأولى"، والذى استعرض ملخصاً للبيانات الوبائية خلال تلك الموجة الأولى لانتشار المرض فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن مصر تُعد أول دولة أفريقية تعلن عن أول إصابة "كورونا" فى 14 فبراير 2020، كما أنه وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية، فقد جاءت مصر فى المستوى الرابع لقياس مدى التأهب واستعداد الدول لمواجهة المخاطر والطوارئ الصحية، ومنها الاستجابة للمتغيرات فى ظل جائحة فيروس "كورونا"، مع النمسا وقبرص وفرنسا وروسيا بالإضافة إلى 22 دولة أخرى، ولفت التقرير إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بإعادة انتعاش النظام الصحى المصرى وتطوير مستوى الرعاية الصحية والإنفاق الصحى، حيث تم توفير دور الرعاية الأساسية على بعد أقل من 5 كم لأكثر من 95% من السكان.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، ذكرت الصحيفة تحت عنوان "الوزراء يوجه بالتعاون مع النواب لصالح المواطن"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسئولين الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب لتحقيق مصالح المواطنين.

وأشار مدبولى إلى اللقاء الذى عقده أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية الأمين العام لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرًا للغاية فى ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان، بما يسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله "استمعت لكل الآراء والأفكار التى طرحها رؤساء اللجان النوعية فى لقاء أمس، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين فى دوائرهم الانتخابية، وشرحت وجهة النظر فى العديد من الملفات المهمة، وهو ما أسهم بدوره فى توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشـروعات التى تقوم بتنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية، مشيرًا غلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء دوريًا وأن يتم العمل على تفعيل التعاون فيما والبرلمان لتحقيق مصلحة المواطنين.

وتحت عنوان "معلومات الوزراء: مصر الثالث عالميًا فى مجال الشمول الرقمى"، ذكرت صحيفة "روزا اليوسف" أن مركز المعلومات ودعـم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد تقدم مصر فى مؤشر الشمول الرقمى ٢٠٢٠ الـصـادر عـن مؤسسة رولانـد بيرجر، والذى يقيس مـدى تحقيق الشمول الرقمى فـى 82 دولــة حـول العالم مـن خلال تمكين الأفــراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتـصـالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة فى الاقتصاد الرقمى، يتم حساب المؤشر بناء على مجموع النقاط فى أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمى، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفـضـل.

وجاءت مصر فى المركز الـ 50 فى 2020، ً مقارنة بالمركز 52 فى 2017، محققة مجموع نقاط بلغ 60 نقطة، أى بارتفاع 8 نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017، مما جعلها فى المركز الثالث عالميا فى معدل تحسن الأداء فى مجال الشمول الرقمى 2020، بعد ميانمار وفيتنام، فقد استطاعت مصر تحقيق تقدم فى 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت فى بُعد واحد.

وأضافت "روزا اليوسف" أن مصر تقدمت فى بُعد الإتاحة الرقمية الذى يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت فى بعد السياسات الرقمية بنحو 11 نقطة والذى يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية فضلا عن التقدم فى بعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذى يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر بُعد الاستعداد الرقمى أى العلاقة بين مستويات التعليم الرقمى والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.

وحول موجة الطقس السيئ، أبرزت الصحف استمرار حالة الطقس المتقلبة أمس وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة وثلوج وإغـلاق موانئ الصيد والملاحة فى عدد من المحافظات وحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث واصلت موجة الطقس السيئ تداعياتها على عدد من المحافظات، وسقطت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وعواصف ورياح شديدة، وذلـــك لليوم الـثـانى على الـتـوالـى، وصاحب الموجة انخفاض شديد فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع فى بعض الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ حالة الجو فى التحسن تدريجيًا من اليوم بمعظم محافظات الجمهورية، وذلك بعد تقلبات جوية عانتها المدن الساحلية والدلتا، فى الوقت الذى رفعت فيه جميع المحافظات والمدن الجديدة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أثار هذه التقلبات، ووجه دكتور مصطفى مدبولى وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.