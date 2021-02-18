محمد عبد العاطى: تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مصلحة الرى، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمهندس محمود السعدى، مستشار الوزير لإدارة المياه.





وأوضح عبد العاطى، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الرى وعلى رأسها المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقى وإدخال مشروعات الرى الحديث بالمراكز الـ 51 المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال وزير الموارد المائية والرى، إنه جرى الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ألف كيلومتر، وجار تنفيذ ترع بأطوال 4 آلاف كيلومتر أخرى، كما وجه بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى المواعيد المحددة.



جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الإقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى، موضحا أن وزارة الموارد المائية والرى بدأت فى تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، إذ جار العمل فى تعليه وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة.

وكان الدكتور عبد العاطى أجرى زيارة لواحة سيوة فى شهر أكتوبر الماضى، إذ تم عقد اجتماعا مع شيوخ القبائل ، وزيارة كل المواقع وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعاً لتشتت المسئوليات.