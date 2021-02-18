ضبط صاحب مخبز جمع 200 بطاقة تموينية للاستيلاء على أموال الدعم بسوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط "خليل ع ا" 48 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد اختلاس المال العام وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط "200" بطاقة تموينية.
كما تم ضبط "7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"4" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"7" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"5" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"3" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، وجاري الاستمرار فـي شن حملات مماثلة.
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