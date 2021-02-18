قرار جمهوري بالموافقة على تعديل منحة بين مصر وأمريكا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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