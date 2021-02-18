مصر للطيران تسير 62 رحلة جوية تقل 4424 راكبا.. اليوم

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4424 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل 62 منها 42 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4424 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة، لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.