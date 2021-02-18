صدور العدد الجديد من «نشرة مركز المعلومات»

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها: • وزير التربية والتعليم يرد اليوم على استفسارات أولياء الأمور بشأن الامتحانات والدراسة • د. محمد عوض تاج الدين: مشروع التأمين الصحي الشامل يستهدف رضا المواطنين • آراء علماء الدين الإسلامي حول تنظيم النسل • شركة BlackRock أكبر مدير للأصول فى العالم تبدأ باستخدام عملة البيتكوين • الهند وإدارة "بايدن".. تقارب محتمل • الشركات العاملة في مصر.. كيف عاملت موظفيها خلال أزمة كورونا؟ استطلاع رأى • مصر تحقق تقدمًا جديدًا في مجال التكنولوجيا الرقمية .. إنفوجرافيك اليوم • موقف مصر في مؤشر تطور قطاع الأعمال • معدل البطالة في مصر.. تحليل الوضع فى الربع الأخير من 2020 • تسويق العصابات • الدكتورة/ إيناس إسماعيل تكتب: الطاقة الخضراء: الفرص والتحديات • كتاب جديد: الصداقة: التطور والبيولوجيا والقوة الاستثنائية لرابط الحياة الأساسي

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