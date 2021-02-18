عودة للأجواء المستقرة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الجمعة، استقرار في حالة الطقس على البلاد، حيث تنحسر فرص سقوط الأمطار على البلاد وتهدأ سرعة الرياح، يقابل ذلك أيضا ارتفاع تدريجي في الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.

ويبقى الطقس ما بين المعتدل والمائل للدفء نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما مناطق الأمطار تحديدًا على المحافظات تكون متفرقة على مناطق ( اسكندرية - بلطيم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9.