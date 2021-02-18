استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 18-2-2021 في مصر

الذهب- ارشيفية
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 18-2-2021 في مصر، مع بداية التعاملات اليومية الصباحية بعد حالة التراجع التي شهدتها الأسعار أمس الأربعاء.
موقع دوت الخليج الاخباري يرصد أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة، حيث يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين بأسعار الذهب في مصر.
أسعار الذهب اليوم في مصر
استقر عيار 24 عند 891 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 780 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 668 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6240 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.
أسعار الذهب عالميًا
وصلت أسعار الذهب عالميًا عند أدنى مستوياتها فى 6 أسابيع تقريبًا وفي مصر يسجل الذهب الآن عيار 21 أدنى سعر له منذ بداية العام الحالى، وذلك بعد هبوط أكثر من 25 جنيها منذ مستهل تعاملات هذا الأسبوع، استجابة للهبوط العالمى للمعدن النفيس.
يتوقع عدد من الخبراء، أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
الجدير بالذكر، أن محال الذهب تحاول جاهدة تحريك السوق، وجذب المشترين في ظل ركود رهيب في المبيعات خلال الفترة الماضية والحالية، بالتزامن مع تفشي أزمة فيروس كورونا وتدهور الحالة الاقتصادية على المستوى العالمي، وتراجع الطلب على المعدن الأصفر.
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