أسطورة مانشيستر يتغنى بـ محمد صلاح.. تفاصيل

أكد "ريو فيرديناند" أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة “بي تي سبورت” البريطانية، أن محمد صلاح ليفربول سيكون الأفضل في ليفربول لسنوات قادمة.

وقال أسطورة مانشيستر يونايتد عن الفرعون المصري : " أداء محمد صلاح يظهر أن المعايير والأهداف التي وضعها عالية جدًا، لكنه يحافظ عليها ويتسطيع تحقيقها".

وتابع ريو فيرديناند عن أداء محمد صلاح : " صلاح أداءه بدون تغيير طوال الـ 4 أو خمس سنين الماضية، علي الرغم من أن أفضل لاعبى العالم لا يستمرون أكثر من عام أو عامين بنفس المستوى".

وأختتم حديثه عن مستقبل الدولي المصري: " محمد صلاح سيكون الأفضل بين اللاعبين، فاللاعب يتمتع بقدرة تهديفية عالية، ومستواه مع ليفربول مزهل".

يذكر أن أحد تقارير صحفية العالمية كشفت عن تفوق جديد للدولي المصري محمد صلاح حلي حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد واليونايتد السابق، بعد مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأرتفع رصيد محمد صلاح مع الريدز للهدف 118 مع الريدز خلال 3 مواسم ونصف الموسم في جميع المنافسات التي خاضعها الفرعون المصري مع ناديه الإنجليزي، ليتفوق علي البرتغالي كريستيانو الذي أحرز 118 هدف وهو نفس رصيد صلاح الحالي ولكن علي مدار 6 سنوات كاملة، وهي المدة التي قضاها " الدون" داخل جدران مانشيستر يونايتد.

ويحتل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، المركز الخامس لقائمة الحذاء الذهبي بإجمالي أهداف 17 هدفا، سجلهما الفرعون المصري مع النادي الإنجليزي هذا الموسم في الدوري.

ويحتل ليفاندوفيسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صدارة ترتيب الكرة الذهبية برصيد 25 هدفا سجلهم هذا الموسم، وبأجمالي نقاط 50 نقطة، بينما جاء كاسبر جونكر، المحترف ضمن صفوف فريق جليمت الدنماركي، بالمركز الثاني للحذاء الذهبي برصيد 27، ولكن بإجمالي نقاط 40.5 نقطة.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح واصل تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، كما عزز تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله لهدف في مباراة ليستر سيتي الماضية بالدوري الإنجليزي، وعقب إنتهاء مباراة مانشيستر سيتي بالأمس.