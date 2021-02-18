لليوم الثالث على التوالى.. إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه تقرر إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالى، نظرا لاستمرار ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح وشدتها.





ووجه محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم الخميس، إدارة الميناء بالمتابعة المستمرة لتأمين المراكب الراسية فى حوض الميناء. وتعرضت محافظة كفر الشيخ فى جميع مراكزها بعاصفة من الأمطار الرعدية والتى استمرت لفترات طويلة، فى حين كانت منطقتى البرلس وبلطيم هما أشد المناطق تأثرا نظرا للرياح العاتية والمصحوبة بأمطار غزيرة، وتأثرت حركة السير بصورة كبيرة على الطرق الفرعية وكان أكثر الطرق تأثرا هو الطريق الساحلى الدولى، واضطر السائقين إلى تقليل سرعة سياراتهم خوفا من انزلاق عجلات السيارات وتفاديا من الحوادث.

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