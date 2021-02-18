السفير محمد إدريس: قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة على أجندة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - ضمَّنت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذى أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولى.





واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجارى، بالتوافق مع القرار الذى تم برعاية مصرية وقدمته السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذى انطلق فى شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة حاليًا على أجندة الأمم المتحدة، وأن تضمين قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى هذه الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، ويأتى تقديراً لاسهامات النسخ الثلاث من المنتدى فى مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن تمكن البعثة المصرية من تضمين القرار تلك الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم، جاء بدعم من العديد من بعثات الدول الإفريقية بما يسهم فى الترويج لنتائج المنتدى وترسيخ وضعه على الخريطة الدولية، وذلك فى توقيت يشهد التحضير لعقد المنتدى السنوى للشباب من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة.