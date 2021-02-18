صور.. تحسن نسبى فى حالة الطقس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وعادت الشمس للسطوع اليوم فى سماء المدينة الساحلية، فيما توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية رفع آثار موجة الطقس السئ الأعنف هذا العام.

من جانبه أوضح محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن موجة الطقس السئ التى ضربت المدينة خلفت خسائر كبير فى الممتلكات من بينها انهيارات جزئية بـ24 عقار بمناطق متفرقة، علاوة على سقوط أعمدة إنارة وأشجار، وخروج مياه البحر المرتفعة لتغرق أجزاء من طريق الكورنيش.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث بسبب ارتفاع أمواج البحر.

كانت الإسكندرية، قد تعرضت على مدار اليومين الماضيين، لأسوأ موجة من الطقس السئ هذا العام، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.