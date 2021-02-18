إنفوجراف.. تعويضات أصحاب عقارات توسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح قيمة تعويضات أصحاب عقارات توسعة الطريق الدائرى.

وتقوم وزارة النقل بتطوير الطريق الدائرى فى مختلف قطاعات التطوير، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلى، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعى، ثم طريق الإسكندرية الصحراوى، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كوبرى المنيب وكوبرى الأوتوستراد.

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