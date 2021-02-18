وزيرة البيئة: محمية وادى دجلة تحقق أعلى معدل زيارة شهرية منذ إعلانها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تحقيق محمية وادى دجلة بالقاهرة أعلى معدل زيارة شهرية منذ إعلانها كأحد أهم نتائج حملة الوزارة للترويج للسياحة البيئية فى مصر "ايكو ايجبيت"، حيث استقبلت المحمية خلال شهر يناير الماضى فقط 29752 زائرا من جنسيات وأعمار مختلفة بمعدل 1505 زائرين أجانب و28247 زائرا مصريا.





وأعربت وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، عن سعادتها بنجاح برامج الوزارة وحملة ايكو ايجيبت فى تعميق العلاقة بين الإنسان والطبيعة ونشر ثقافة السياحة المسئولة بالمحميات والتمتع بالطبيعة مع الحفاظ عليها والتى أدت إلى زيادة أعداد الزيارة للمحمية.

وكانت محمية وادى دجلة قد نظمت حملة نظافة مكبرة بمشاركة محبى السياحة البيئية والمحميات من الأجانب المقيمين بالقاهرة من السفارة البريطانية وعدد من الجنسيات الأخرى بالإضافة إلى الزوار المصريين المحبين للطبيعة للمرة الثانية على التوالى خلال شهر فبراير الجارى فى إطار استراتيجية وزارة البيئة لدعم دمج وإشراك مختلف فئات المجتمع فى حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية بالمحميات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحملة شملت تطهير النباتات البرية بمحمية وادى دجلة من المخلفات البلاستيكية لما تمثله من مخاطر تهدد الحياة البرية بالمحمية ومواردها الطبيعية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية إشراك الشباب والمتطوعين فى حماية المنظومة البيئية بالمحميات لتفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات.

وأكدت وزيرة البيئة، على دعمها لجميع الجهود والأنشطة التى تهدف الى صون التنوع البيولوجى والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات واستخدامها بشكل مستدام وخاصة الهادفة إلى دمج المجتمع فى الحماية و التطوير وإدارة المخلفات الصلبة وحملات التوعية والتعليم البيئى .

وتدعو وزير البيئة الجميع للاستمتاع بالأنشطة السياحية والترفيهية بمحمية وادى دجلة مثل الجرى والمشى بالإضافة إلى الرياضيات التأملية كاليوجا، حيث يعتبر التأمل من الأنشطة الجميلة التى تمارس فى محمية وادى دجلة كثيرا بسبب المناخ المميز لمحمية وادى دجلة كذلك الرصد الفلكى للنجوم والكواكب وخسوف القمر وكسوف الشمس علاوة على التخييم والذى يعتبر من أقوى الأنشطة التى تمارس فى المحمية وتعليم الأنشطة البرية للأطفال وعمل دورات تدريبية عملية لهم.

وتابعت: كذلك تسلق الجبال للكبار والرحلات التعليمية والترفيهية المدرسية والجامعية وقضاء يوم تعليمى بالمحمية لممارسة الأنشطة المسموح بها والتى تعكس تنوع الأنشطة السياحية البيئية التى يمكن ممارستها مع الحفاظ على نظافة المحمية وإتباع تعليمات دخول المحمية بالحفاظ على مواردها الطبيعية وعدم الإضرار أو إهدار مكوناتها الطبيعية من نبات أو حيوان أو جيولوجيا (حفريات أو صخور) وغيرها، مع تحقيق شعار المحميات (لا تأخذ شيئا معك ولا تترك شيئا خلفك – لا تأخذ الا الصورة ولا تترك إلا آثار أقدامك).