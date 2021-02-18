السيسي يهنئ رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

يذكر أن جمهورية جامبيا هي إحدى دول غرب أفريقيا، وعاصمتها بانجول، وتبلغ مساحتها الكلية ما يقارب 11.300 كم2، 1.300 كم2 منها مغطاة بالماء.

تحدها دولة السنغال من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية، بينما يحدها من الغرب المحيط الأطلسي، ويخترق البلاد "نهر جامبيا" الذي يصب في المحيط الأطلسي.

ويمتاز مناخ جامبيا بأنه مداري بشكل عام، ففي الفترة من يونيو إلى نوفمبر يكون حاراً ورطباً وماطراً، وفي الفترة من نوفمبر إلى مايو يكون بارداً وجافاً.

يبلغ العدد الإجمالي لسكان غامبيا حوالي 1.5 مليون نسمة، نصفهم تقريبا من متوسطي السن، وتتشكل أعراق السكان من: الولوف، والديولا، والماندنج، يتركز وجود معظمهم حول ضفاف النهر، وفي المناطق الغربية.

يدين أكثر من 80% من السكان بدين الإسلام، بينما يمثّل المسيحيون نسبة لا تزيد عن 8% من السكان يتبعون المذهب الكاثوليكي، ويوجد فيها أقلّيات أخرى لكن ليست بنسب كبيرة. وتعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية.