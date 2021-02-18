الإسكان: تخصيص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة متنوعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات. تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات وأنشطة مختلفة

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1924 م2، لإقامة أنشطة تجارية، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 7696 م2، بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40 فداناً، لإقامة نشاط أمن غذائى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 13311 م2، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بمساحة 8064.38 م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 18970 م2، لإقامة نشاط صناعى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 540 م2، لإقامة نشاط تجاري إداري، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 5367.5 م2، لإقامة أنشطة تجارية إدارية، وسكنية تجارية، وحضانة.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 3101 م2، لإقامة مخبز، ونشاط تجاري إداري، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 16675.85 م2، لإقامة مصنعين، ونشاط تجارى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1439.04 م2، بنشاط سكنى تجاري إداري، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2308 م2، لإقامة مقر إدارى، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3346 م2، بنشاط سكنى تجاري إداري، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1300 م2، بنشاط مخازن ومعارض، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 م2، بنشاط سكنى تجاري إداري، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1154 م2، لإقامة نشاط طبى.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض رقم (59)، بمساحة 1640 م2، بمركز خدمات الحي الخامس، بمدينة دمياط الجديدة، لإقامة كنيسة لطائفة الروم الأقباط الأرثوذكس، وإتاحة قطعتى الأرض رقمى (10،9)، بمساحة 4519.65 م2، بقطاع رقم (17030) بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، بمدينة العبور الجديدة، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.​